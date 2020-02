EUROPA LEAGUE SALISBURGO EINTRACHT / AGGIORNAMENTO ORE 16.30 - E' stata ufficializzata la data del recupero di Salisburgo-Eintracht Francoforte: la gara, valida per i sedicesimi di finale di Europa League, si disputerà domani alle ore 18.

Rinviata una gara di Europa League: non si disputerà la sfida di andata tra Salisburgo e Eintracht Francoforte in programma in Austria questa sera alle ore 21.

La decisione ufficiale è arrivata questo pomeriggio: il rischio uragano su Salisburgo con raffiche di vento di 120 Km all'ora previste durante il match hanno spinto le autorità locali a decidere per il rinvio della partita. Il rinvio è arrivato al termine di una riunione che ha visto la partecipazione anche dell'Uefa, dei rappresentanti delle due squadre, delle autorità locali e della polizia di Salisburgo. Troppo rischioso far disputare il match sia per i tifosi che per le persone coinvolte nel match. Ancora da decidere la data del recupero della gara che dovrà però essere giocata al massimo la prossima settimana, considerato che il 12 marzo si dovrebbero giocare le gare di andata degli ottavi di finale della competizione.