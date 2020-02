CALCIOMERCATO NAPOLI BELOTTI TORINO / Nonostante il periodo poco felice suo e della squadra, Andrea Belotti continua ad essere uno degli attaccanti italiani più ricercati: autore di quindici gol nelle trenta partite stagionali disputate, il 'Gallo' è a secco dalla doppietta contro la Roma dello scorso 5 gennaio, un'astinenza che è coincisa anche con il periodo nero della squadra culminato con l'addio di Mazzarri e l'arrivo in panchina di Longo. Con la classifica che piange e il rischio di essere coinvolti nella zona retrocessione, i piemontesi hanno bisogno di certezze dalle quali ripartire.

Proprio per questo il presidentenon ha intenzione di ascoltare le offerte per il suo numero 9: Belotti è da tempo corteggiato, ad esempio, dalche in estate potrebbe far partire l'assalto, con il rischio di vederlo andare a vuoto. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Torino, Belotti al Napoli? Arriva l'annuncio di Cairo

Secondo quanto riferisce l'edizione di Torino di 'La Repubblica', infatti, Cairo è intenzionato a rinnovare il contratto dell'attaccante, attualmente in scadenza nel 2022: questa la strategia del presidente granata per provare a trattenere il calciatore che potrebbero però essere attratto dal richiamo di una grande squadra.