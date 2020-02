DIRETTA GENT ROMA EUROPA LEAGUE / L'1-0 dell'andata ha interrotto la serie di risultati negativi, ma non è sufficiente per far dormire sonni tranquilli alla squadra giallorossa. Ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, Gent-Roma è in programma alle 18.55 e rappresenta un banco di prova importante per dimostrare di essere realmente usciti dal periodo di crisi.

Senza l'infortunato, Paulorispetto alla sfida contro il Lecce non può contare nemmeno su Bruno Peres, titolare nelle ultime due gare di campionato, ma non inserito in lista Uefa. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI GENT-ROMA



GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja-Ofoe; Bezus; David, Depoitre. ALL.: Thorup.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca.