CALCIOMERCATO JUVENTUS DANILO DE SCIGLIO ARNOLD BELLERIN PEREIRA / Crescono i malumori in casa Juventus dopo la pessima prova di Lione che costringerà la squadra di Sarri a cercare la rimonta nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sul banco degli imputati soprattutto l'allenatore bianconero, ma non solo. Anche Rabiot, ad esempio, è stato ancora una volta tra i più deludenti, al punto che si parla già di un suo possibile addio in estate. Stesso discorso per Danilo, visto ad intermittenza da inizio stagione a causa degli infortuni e mai davvero convincente. Soprattutto sulla fascia destra, con De Sciglio già vicino all'addio nel calciomercato invernale e Cuadrado al momento riportato in attacco, nella prossima estate la dirigenza bianconera potrebbe dunque mettere in atto un'importante rivoluzione.

Dal sogno Alexander-Arnold a Bellerin e Pereira: ecco i possibili obiettivi per la corsia destra.

Calciomercato Juventus, rivoluzione terzini: da Arnold a Pereira, tutti i nomi

Il sogno è rappresentato da Alexander-Arnold, una delle stelle del Liverpool di Klopp, valutato però almeno 100 milioni di euro. In cima alla lista di Paratici anche Hector Bellerin, già accostato ai bianconeri in passato, mentre altri profili già sondati sono quelli di Ricardo Pereira del Leicester e Semedo del Barcellona. Non è infatti escluso che la Juve decida di privarsi sia di De Sciglio che del deludente Danilo e rivoluzionare di fatto la fascia destra. I due terzini restano in bilico e sotto osservazione fino a fine stagione. Si profilano mesi decisivi su più fronti in casa bianconera.

