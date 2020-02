CORONAVIRUS HONVED SANNINO / Precauzione da parte dell'Honved che ha deciso di tenere a riposo e lontano dalla squadra il tecnico italiano Giuseppe Sannino: il club ungherese lo ha comunicato con una nota ufficiale in cui si annuncia che sabato in panchina andrà István Pisont, ex calciatore della Nazionale. Una precauzione decisa dalla società perché Sannino e il vice Recenti potrebbero aver avuto contatti con persone che risiedono nelle aree focolaio del coronavirus.

Proprio per questo il tecnico italiano non sta dirigendo neanche gli allenamenti della squadra: sia Sannino che il suo secondo non hanno avuto alcun tipo di sintomo, come specificato sempre all'interno del comunicato, ma precauzionalmente sono stati tenuti lontani dalla squadra. Così in panchina sabato andrà Pisont, in attesa di capire quanto durerà la sospensione temporanea dell'allenatore italiano. L'Honved è al momento al quinto posto in classifica con un distacco di 13 punti dalla capolista Ferencvaros.