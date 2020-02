EMERGENZA CORONAVIRUS GOLDANIGA GENOA / La paura del coronavirus tocca anche la Serie A: al Genoa situazione particolare quella vissuta da Edoardo Goldaniga, difensore originario di Codogno. Lo staff sanitario del club ligure ha deciso, infatti, di farlo allenare da solo anche se i test sul contagio da corinavirus hanno dato esito negativo: una decisione di tipo precauzionale considerato che il calciatore ha molti parenti residenti all'interno dell'area del lodigiano.

Una misura preventiva che non dovrebbe avere ripercussioni sulla presenza del calciatore nella sfida di domenica contro il Milan: Goldaniga, infatti, dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Nicola per il lunch match della 26a giornata del massimo campionato. Una gara che dovrebbe essere giocata a porte chiuse, anche se l'ufficialità in merito ancora deve arrivare: oltre all'ipotesi porte chiuse c'è anche quella di posticipare di un giorno lo svolgimento della partita, considerato che da lunedì 2 marzo potrebbero essere eliminate le restrizioni riguardanti le manifestazioni sportive.