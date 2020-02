CALCIOMERCATO JUVENTUS PSG POGBA AOUAR / Si prospetta una lunga sfida di calciomercato tra il Psg e la Juventus. Leonardo è intenzionato a rafforzare il centrocampo e i nomi sul suo taccuino sono pressoché gli stessi di quelli che piacciono ai bianconeri. Il sogno per rafforzare la mediana - come riporta 'Le10 Sport' - è rappresentato da Houssem Aouar, che ieri sera contro la squadra di Maurizio Sarri ha dimostrato di che pasta è fatta. Servono già circa 60 milioni di euro per convincere il Lione; non certo un problema per il Psg, che rischia dunque di complicare i piani della Juventus.

Tra i profili che piacciono ci sono anche Pogba e Sandro Tonali.

Prezzi differenti ma concorrenza identica: per il primo ci vogliono almenoper il secondo una 50ina ma Miralempotrebbe mettere d'accordo tutti.

Leonardo, infatti, non ha mai nascosto la sua ammirazione per il centrocampista bosniaco, che sembra davvero aver fatto il suo tempo alla Juventus, che per 70 milioni di euro lo lascerebbe andare. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile scambio alla pari con Mauro Icardi ma è ovvio che un eventuale acquisto da parte del Psg di Pjanic, lascerebbe strada libera alla Juventus per gli altri obiettivi a centrocampo. Difficile, invece, che ciò avvenga con Milinkovic-Savic, altro pallino fisso nella testa di Leonardo, che già in passato, ai tempi del Milan, ha provato ad acquistarlo dalla Lazio. La prossima estate potrebbe essere arrivato il momento dell'affondo decisivo, con il suo Psg.

