CALCIOMERCATO REBIC MILAN / Da flop a giocatore ambitissimo sul calciomercato. La rinascita di Rebic ha avuto immediate ripercussioni sul futuro dell'attaccante croato. Il Milan, infatti, ha già fatto sapere all'Eintracht Francoforte di voler inserire un riscatto, ma il prezzo richiesto dai tedeschi (40 milioni di euro) è al momento ritenuto troppo alto dai rossoneri. Potrebbe nascere così una trattativa, anche se il club meneghino non deve sottovalutare un aspetto.

Ovvero la concorrenza dall'estero e le nuove offerte che potrebbero arrivare. Nessuna fretta, comunque: l'accordo tra i due club prevede un prestito biennale, fino al 2021.

