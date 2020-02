Juventus, da Rabiot a Sarri fino alla società: Tacchinardi all'attacco!

JUVENTUS TACCHINARDI / Ai microfoni di 'Radio Sportiva' Alessio Tacchinardi 'bastona' Rabiot, ieri tra i peggiori, all'indomani del ko della Juventus a Lione nell'andata degli ottavi di Champions: "In questo momento è impresentabile", ha tuonato l'ex centrocampista bianconero, molto critico anche nei confronti di Sarri: "E' il capo della banda e quindi deve riuscire a tirare fuori qualcosa di diverso da questa squadra, anche a costo di tagliare qualche testa. Lo vorrei vedere con gli occhi della tigre che aveva a Napoli, sembra quasi che non senta sua la squadra.

Però non rinnego la scelta, anche io lo avrei preso la scorsa estate. Ma se la Juventus uscisse con il Lione, sarebbe una tragedia sportiva... - ha sottolineato Tacchinardi prima di chiudere con una 'frecciata' alla società - Per far giocare la squadra in modo più bellino, si è persa l'identità storica della Juventus".

