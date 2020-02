CALCIOMERCATO BAYERN FLICK / Hans Flick ha conquistato definitivamente il Bayern a suon di grandi risultati. In autunno ha ereditato da Kovac una squadra a dir poco disunita riportandola in testa alla Bundesliga, in più è a un passo dai quarti di Champions visto il pesante 3-0 ottenuto contro il Chelsea a Londra nell'andata degli ottavi. La conferma per la prossima stagione rimane non scontata, dato che nel calcio tutto può cambiare in poche settimane, ma le parole di Rummenigge alla sua festa di compleanno - "A volte capita che firmiamo così gli accordi al Bayern Monaco. Tu continua così.

Siamo molto molto contenti di quanto sta facendo la squadra", dopo avergli regalato una penna - confermano che almeno nei piani c'è ad oggi la volontà di andare avanti insieme.

LEGGI ANCHE ->>>Bayern Monaco, che guaio: si fa male Lewandowski

Calciomercato, incontro Bayern-Flick: le ultime

A ulteriore conferma, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, c'è poi il summit tra la dirigenza bavarese e il 55enne fissato per dopo la gara di ritorno coi 'Blues' di scena il 18 marzo. Si discuterà appunto della sua permanenza pure nella stagione ventura, con annesso rinnovo del contratto in scadenza attualmente nel giugno 2021. Nel summit, inoltre, si getteranno le basi del prossimo mercato estivo, tra obiettivi, conferme e cessioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Bayern Monaco, Muller tra rinnovo e addio: le ultime di CM.IT