CALCIOMERCATO INTER MILAN MODRIC / Tonfo del Real Madrid con il Manchester City negli ottavi di Champions League. Ai 'Blancos' servirà un'impresa al ritorno per continuare il cammino in Europa, con la squadra di Zidane che rischia seriamente un'uscita prematura dal torneo. Pochi singoli a salvarsi, con Luka Modric impalpabile in mezzo al campo.

Il futuro del croato continua ad essere in bilico e senza il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 potrebbe salutare Madrid la prossima estate.per ulteriori aggiornamenti sul calciomercato

Calciomercato, Inter e Milan in agguato per Modric

In Italia le big restano alla finestra, con in particolare Inter e Milan ad osservare da vicino la situazione. I nerazzurri potrebbero riprovare un nuovo assalto, mentre il 'Diavolo' farebbe leva sul connazionale Boban. Difficile, ad oggi, che si inserisca nella contesa la Juventus. Modric ha richieste anche lontano dall'Europa e soprattutto dagli Stati Uniti (l'Inter Miami di Beckham su tutte), con Florentino Perez che stando a 'Don Balon' avrebbe fissato a 30 milioni di euro il prezzo per la sua cessione.