CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC CONDIZIONI / La stagione del Milan con l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic è letteralmente cambiata. Lo svedese ha subito zittito gli scettici dando prova di essere ancora integro fisicamente e di poter dare una mano importante ad una squadra piena zeppa di giovani, che alla prima difficoltà perdono la bussola.

Con Ibra in campo è davvero tutto un altro Milan: i gol dello svedese - solo tre - non sono certo tantissimi ma il cambio di passo di alcuni compagni di squadra è da attribuire certamente a lui. Rebic è rinato, diventando una vera macchina da gol, così come Castillejo, sempre più nel vivo dell'azione. I benefici dati dalla 'cura' Ibrahimovic sono sotto gli occhi di tutti. Zlatan in poche settimane ha subito convinto e la dirigenza è pronta a rinnovargli il contratto.

Il rinnovo scatterebbe automaticamente al raggiungimento della Champions League, obiettivo questo non più alla portata dei rossoneri.

Milan, Ibrahimovic vuole garanzie come i tifosi

Proprio per questo il Milan si sta portando avanti con i discorsi con lo svedese, che lo vuole in rosa a prescindere da qualsiasi piazzamento. Per Ibra è pronto un ulteriore anno di contratto a. Una cifra che potrebbe accontentare certamente lo svedese ma che per restare ha bisogno di altre garanzie. Garanzie che ha già chiesto il suo agente Mino Raiola per, altro suo assistito.

Il Milan deve tornare ad alti livelli il più in fretta possibile e per farlo ha bisogno di acquisti mirati e di un allenatore di alto livello. Una rosa più competitiva con un comandante importante alla guida sono le speranze di tutto il popolo rossonero ma anche di Ibra, desideroso di restare ma a determinate condizioni. E' ovvio che un'ulteriore rivoluzione, con gli addii di Maldini e Boban, e il mancato rinnovo di Donnarumma non sarebbero d'aiuto. Ibra è pronto a giocare un ulteriore anno al Milan ma servono certezze, le stesse che vuole il tifoso.

