Calciomercato Milan, via libera per Sarri: solo ad una condizione

CALCIOMERCATO MILAN SARRI JUVENTUS / La svolta tanto attesa non è arrivata. La Juventus di Maurizio Sarri in Champions League è apparsa come quella in campionato, lenta e prevedibile. Il tecnico è così tornato prepotentemente nel mirino della critica, essendo ritenuto il principale colpevole della sconfitta dei bianconeri. Da quando è sbarcato a Torino, Maurizio Sarri non è riuscito a dare la sua impronta alla squadra. La lista dei possibili successori è così pronta ad essere utilizzata: non è un segreto che il sogno della Juventus è quello di convincere Guardiola a sposare il progetto bianconero. Missione, al momento, complicata e le ultime dichiarazioni dello spagnolo invitano a virare su altri obiettivi.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Come può essere Massimiliano Allegri.

In tantissimi, adesso, rimpiangono il livornese, capace di raggiungere due finali di Champions League e di conquistare gli scudetti senza particolari affanni.

LEGGI ANCHE >> Juventus, già finita con Sarri | Soluzione drastica: ecco il nome per la panchina

Sul taccuino ci sono poi anche i profili di Zidane, che dovrebbe però liberarsi dal Real Madrid, e Simone Inzaghi. Quest'ultimo sta stregando davvero tutti con la cavalcata con la sua Lazio e anche il Psg ci sta facendo più di un pensiero.

Juventus, Sarri ancora in Italia?

Destino segnato dunque per Maurizio Sarri, che a fine stagione sarà quasi certamente chiamato a ripartire da una nuova panchina se non vorrà prendersi un anno sabbatico. Le squadre che cercano un mister a giugno non mancano di certo. L'estate scorsa il suo nome è stato accostato soprattutto a Roma e Milan: se per quanto riguarda i giallorossi non ci sono particolari problemi con Fonseca, lo stesso non si può dire con Pioli per i rossoneri.

L'avventura dell'ex Viola è davvero al capolinea e l'idea Sarri può tornare di moda. Marco Giampaolo, scelta dell'ultima estate, d'altronde, è il profilo, per molti, che più si avvicina all'idea di calcio dell'ex Napoli e Chelsea. Al momento ovviamente è solo un'idea, a fine maggio si tireranno le somme di una stagione non proprio facile. Se alla guida del Milan dovessero esserci ancora Maldini e Boban l'idea Sarri potrebbe davvero prendere piede.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, cambia il futuro di Ibrahimovic: la possibile svolta

Calciomercato Milan, Zaracho ha deciso! | Ultime e dettagli