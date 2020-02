CALCIOMERCATO NIANG MARSIGLIA RENNES / Sono davvero lontani gli anni complicati al Milan per M'baye Niang. L'attaccante con l'approdo al Rennes sembra davvero aver dato una svolta alla sua carriera. Il classe 1994 è diventato protagonista assoluto con la maglia rossonera del club francese e i numeri sono finalmente dalla sua parte: in Ligue1 è già arrivato in doppia cifra. Sono 14 i gol totali tra coppe e campionato.

D'avvero niente male per un calciatore che il Milan ha faticato a vendere per 13 milioni di euro.

L'esplosione di Niang è così finita sotto gli occhi di tutti e stando a quanto riportato da 'L'Equipe' è pronto per un ulteriore salto di qualità: su di lui è intenzionato ad investire il Marsiglia. Servono 30 milioni di euro, più del doppio di quanto il Milan ha incassato cedendolo al Torino.

