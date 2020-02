SERIE A ARBITRI 26A GIORNATA / La Lega Calcio ha diramanto le designazioni arbitrali per la 26a giornata di Serie A, in programma il prossimo weekend. Il big match Juventus-Inter è stato affidato a Guida, mentre Abisso dirigerà la sfida tra Lazio e Bologna. Calciomercato.it propone le designazioni complete: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

CAGLIARI – ROMA h. 18.00

DI BELLO

MONDIN – DE MEO

IV: GIUA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI IORIO



JUVENTUS – INTER h. 20.45

GUIDA

MELI – CARBONE

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI



LAZIO – BOLOGNA Sabato 29/02 h.

