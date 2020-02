CALCIOMERCATO NAPOLI PSG KOULIBALY THIAGO SILVA / Kalidou Koulibaly è sempre più lontano dal Napoli. Il difensore, protagonista di una stagione alquanto complicata, è pronto a cambiare aria in estate. Anche lo stesso De Laurentiis sembra essersi convinto a cedere il suo campione ad una cifra inferiore ai 100 milioni di euro, richiesti fino a qualche mese fa. Il calciatore, fermo praticamente da metà dicembre, d'altronde non è più giovanissimo e il prossimo 20 giugno compirà 29 anni.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Napoli, in bilico due big: De Laurentiis pronto alla rivoluzione

Su Koulibaly, in passato si era mossa la Juventus, che acquistando però de Ligt e Demiral, sembra aver chiuso momentaneamente il cerchio con i centrali. Nelle ultime settimane il club che ha mostrato maggiore interesse per il senegalese è stato certamente il Psg.

è alla ricerca di un top player per la difesa e il nome di Koulibaly è quello in cima alla lista.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Il dirigente, come ampiamente raccontato, infatti, non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto di ThiagoSilva. Il brasiliano ha più volte molte manifestato l'intenzione di continuare l'avventura sotto la Torre Eiffel ma il connazionale non è dello stesso avviso per via dell'alto ingaggio. Nel frattempo l'agente del difensore - ai microfoni di 'Calciomercato.it' - ha strizzato l'occhio al Milan.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato, ESCLUSIVO agente Thiago Silva: "Milan amore speciale"

Strada spianata per Koulibaly al Psg

Le news provenienti dalla Francia non lasciano dubbi: Koulibaly è sempre più diretto verso il Psg. Il calciatore, desideroso di iniziare una nuova avventura, stando a quanto riportato da 'Le Parisien', si sarebbe regalato un appartamento nel capouogo francese da 4 milioni di euro. Un segnale più che chiaro di come nel futuro del centrale del Napoli possa veramente essere Parigi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, già finita con Sarri | Soluzione drastica: ecco il nome per la panchina

Napoli, rinnovo Mertens: Gattuso 'pressa' De Laurentiis