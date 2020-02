Juventus, Lione (quasi) fatale per Sarri. E i tifosi insorgono...

JUVENTUS LIONE CHAMPIONS LEAGUE SARRI TIFOSI/ Nella serata di ieri, al Parc OL di Lione, la Juventus di Maurizio Sarri è uscita sconfitta dall'andata degli ottavi di finale di questa edizione della Uefa Champions League. Il gol di Tousart, giovane centrocampista francese, ha scoperto un nervo in casa bianconera legato alla gestione di Maurizio Sarri, tecnico ex Chelsea e Napoli che non sta convincendo in questa stagione che per la Juventus doveva essere quella dell'ascesa nel calcio europeo. L'allenatore, precedentemente eroe del tifo partenopeo, non è stato mai veramente amato dai tifosi della Juventus che, dall'ultima estate di calciomercato, avrebbero voluto un nome diverso sulla panchina dello Stadium, magari quello di Pep Guardiola, manager del Manchester City. I tifosi della Juventus contro Sarri: la sconfitta di Lione è l'ultimo di una serie di polemiche nei confronti dell'ex allenatore del Chelsea. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Juventus, la furia dei tifosi bianconeri contro Sarri

Quando è arrivato a Torino Maurizio Sarri, c'era già un po' di scetticismo nei suoi confronti, soprattutto legati al passato al Napoli dell'allenatore nato proprio nella città partenopea. Il classe 1959 però, soprattutto negli ultimi mesi, ha guadagnato le antipatie dei sostenitori della Vecchia Signora che sognano l'arrivo alla Juventus di tecnici come Guardiola o Klopp.

In particolare, Sarri è arrivato alla Continassa con la fama del tecnico in grado di far giocare bene le sue squadre, caratteristica che si è potuta notare in particolare nelle stagioni al Napoli, dove ha sfiorato proprio lo scudetto contro i bianconeri allora di Massimiliano Allegri, e anche nelle prime annate in Toscana, alla guida dell'Empoli rivelazione della Serie A 2014/2015.

Il grande gioco però, si è visto soltanto a sprazzi, mentre nelle altre occasioni in scena c'è stata una Juventus ed un gioco che sono costati la panchina ad un tecnico proprio come l'ex Milan e Cagliari, c he ora i tifosi sembrano rivolere a gran voce dopo l'esilio dello scorso maggio

Inoltre, a Sarri, vengono imputati alcuni errori tattici, come quello legato alla posizione di Miralem Pjanic, 'Jorginho' bianconero nella mente dell'ex allenatore del Napoli. Il centrocampista bosniaco anche ieri sera non ha brillato ed è un altro dei motivi per i quali molti fan della Juventus vorrebbero l'addio di Maurizio Sarri, addirittura prima del termine di una stagione nella quale, la Vecchia Signora, è ancora in corsa per tutto, ma potrebbe rischiare di chiudere l'annata senza titoli. Al suo posto, oltre al nome di Guardiola, è rispuntato anche quello di Massimiliano Allegri: cacciato in malo modo la scorsa stagione, ed ora rivalutato dal tifo del club piemontese.

Juventus, Sarri e la tifoseria: storia di un amore mai sbocciato

Il gioco non spumeggiante e qualche apprezzamento non particolarmente gradito, hanno fatto storcere più volte il naso ai tifosi della Juventus, alcuni stufi dei comportamenti di Maurizio Sarri. Ad esempio l'uscita, da molti giudicata infelice, dopo la sconfitta al San Paolo di Napoli contro gli azzurri di Gennaro Gattuso. Le sue parole: "Se proprio bisogna perdere, meglio che sia contro di loro". Una frase che non è proprio andata giù a gran parte del pubblico di fede bianconera che, oltre a vedere un gioco non evoluto, non avrebbe voluto ascoltare una frase del genere dal suo responsabile tecnico. Un altro nodo è quello del centrocampo della Vecchia Signora. Oltre alla questione Pjanic, affrontata in precedenza, va inoltre sottolineata la situazione delle mezz'ali, in particolare i nuovi arrivati di questa stagione: Adrien Rabiot ed Aaron Ramsey. Entrambi elementi sui quali Sarri ha sempre insistito molto, ma che finora non hanno reso in maniera soddisfacente.