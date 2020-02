LIONE JUVENTUS SARRI / Momento delicato per Maurizio Sarri. Sconfitto nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Lione, il tecnico della Juventus sta accumulando critiche su critiche. Al centro dell'attenzione non solo il gioco disordinato della sua squadra, ma anche il suo modo di parlare.

Maurizio Crosetti ha commentato in maniera chiara l'ultima uscita del tecnico toscano: "Ogni volta che questo singolare allenatore apre bocca, il mondo bianconero trema - spiega il giornalista su 'La Repubblica' - A Lione è riuscito a dire che in Italia gli arbitri avrebbero fischiato quei rigori su. A parte il fatto che era netto solo quello sull'argentino, certamente Sarri voleva spiegare un diverso metro di valutazione. Ma è come se avesse detto che in Italia la Juventus è aiutata dagli arbitri. Non voleva dirlo, ma lo ha detto".

