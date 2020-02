CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI ALLEGRI / La Juventus non riesce a svoltare. E anche il palcoscenico della Champions League non ha portato quella scintilla che tutti si attendevano. Una squadra irriconoscibile per larghi tratti a Lione, con la qualificazione ai quarti in pericolo. Servirà un'altra rimonta, come l'anno scorso contro l'Atletico Madrid, per non pregiudicare già a marzo il cammino in Europa. Clicca Qui per ulteriori aggiornamenti sul calciomercato.

Sul banco degli imputati c'è soprattutto Maurizio Sarri, che non è riuscito a dare dopo otto mesi un'impronta alla squadra e ai giocatori.

Calciomercato Juventus, Allegri bis: lo scenario

Juventus che fatica ad esprimere un gioco coeso e produttivo, che a differenza del passato è perforabile anche in difesa. In attesa del ritorno all'Allianz Stadium del 17 marzo contro i francesi, già la sfida scudetto di domenica con l'diventa un crocevia da non fallire per Sarri.

Come scrive stamane 'La Repubblica' serpeggia un certo malumore all'interno del club campione d'Italia, con calciatori e dirigenza che già in autunno si sarebbero resi conto di un Sarri inadatto per un club come la Juve. Difficilmente Agnelli esonera cambiando guida tecnica durante la stagione, ma il destino del tecnico di Figline sembra segnato per giugno, quando la 'Vecchia Signora' dovrà scegliere l'uomo giusto per ripartire. E se la situazione dovesse precisare nelle prossime settimane, non sarebbe da escludere un ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, ancora legato contrattualmente al sodalizio piemontese.