DIRETTA LECCE ATALANTA - L'Atalanta fa visita al Lecce in una sfida valida per la ventiseisima giornata del campionato di Serie A.

Dopo il riposo forzato dello scorso week end per l'emergenza coronavirus, i bergamaschi divogliono riprendere il discorso con la vittoria per blindare la quarta posizione che vale la qualificazione in Champions, mentre i salentini divanno a caccia di riscatto dopo il pesante ko subito contro la Roma. Calciomercato.it vi offre il match del 'Via del Mare' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula. All. Liverani

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; De Roon, Caldara, Palomino; Hateboor, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Lazio 62 punti, Juventus 60; Inter 54; Atalanta 45; Roma 42; Napoli 39; Milan 36; Verona e Parma 35; Bologna 34; Cagliari 32; Sassuolo e Fiorentina 29; Torino e Udinese 27; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15