LIONE JUVENTUS SARRI DEMASCELLI / Solo critiche per Maurizio Sarri dopo Lione-Juventus. Tra dichiarazioni poco chiare e prestazioni deludenti della sua squadra, il tecnico continua a non convincere l'ambiente bianconero e gli addetti ai lavori. Tony Damascelli, attraverso 'Radioradio', ha esposto il suo pensiero dopo il match di ieri: "Roba brutta. Non trovo un’altra immagine per spiegare la Juventus vista a Lione. Partita orribile, nelle idee, nel gioco, nella fame, negli errori, l’Olympique di Lione ha fatto un figurone senza nemmeno correre e affannarsi troppo perché davanti si muovevano comparse, fatta eccezione per Cristiano Ronaldo".

Il celebre giornalista ha po criticato la prestazione di Danilo e Alex Sandro, ma ha riservato parole forti anche per il tecnico: "Sarri con il mozzicone disgustoso sulla bocca si è sbracciato e ha urlato verso una squadra di sordi (si può scrivere o è un’offesa?). Il risultato non comprometterebbe il passaggio del turno se la Juventus avesse offerto immagini più confortanti di quella di ieri sera ma così’ non è stato e così non è. Di certo la Juventus di Lione fa capire che contro l’Inter dovrà pensare a non prenderle. E sarà già molto per una squadra senza sangue e con un allenatore che non ha ancora capito che fare".

