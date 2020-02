JUVENTUS SARRI RAVEZZANI / Prestazione altamente deficitaria della Juventus che ieri sera ha ceduto il passo al Lione nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Bocciatura anche per Maurizio Sarri che ha incassato l'attacco via social del giornalista Fabio Ravezzani che non ha gradito le sue parole post-partita ironizzando: "Così, a memoria, ricordo Sarri dire: Le nostre maglie non mi piacciono per niente; per avere i rigori dovremo rimetterci le righe; son contento di aver perso contro il Napoli; in Italia questi rigori ce li danno... Manca solo: Non rubiamo più come una volta, e ha fatto bingo".

In un altro tweet invece: "Ma chi è che scrive i testi a Sarri? Dire: <In Italia ci avrebbero dato due rigori> è il più grande autogol juventino dell’ultimo secolo (e forse oltre)".

