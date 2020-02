JUVENTUS INTER CORONAVIRUS / Cresce l'attesa ma non diminuiscono i dubbi su Juventus-Inter, big match della 26a giornata di Serie A. Porte aperte, porte chiuse o rinvio? Sarebberto queste le ipotesi al vaglio ancora oggi, quando mancano soltanto tre giorni all'evento. Prevista domenica sera allo 'Stadium' alle ore 20,45, la partita rischia di non avere spettatori sugli spalti a causa del'emergenza Coronavirus che ha colpito l'Italia.

Tuttavia, gli attori in campo starebbero facendo di tutto per permettere lo svolgimento della gara con il pubblico: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Se due ipotesi studiate sono quelle di far giocare il big match a porte aperte o a porte chiuse, riporta 'Tuttosport', la terza sarebbe quella di rinviarlo a lunedì sera permettendo l'afflusso di persone allo 'Stadium'. Queste e altre riflessioni saranno vagliate oggi dal Gos (Gruppo Operativo Sicurezza) che si riunirà in Questura per fare valutazioni anche su Juventus-Inter. La decisione non spetta solamente al Gos ma anche alla Regione, la quale deve ancora pronunciarsi sulle disposizioni da domenica in poi.

