DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS CONTAGI GOVERNO / Continua a salire senza sosta il bilancio dei contagi in Italia per il Coronavirus. L'emergenza che sta condizionando l'Italia non si placa con oltre 500 contagiati in 10 regioni d'Italia ed un totale di 14 morti.

LIVE

22.14 - Emergenza coronavirus, UFFICIALE:Juventus-Inter e altre quattro gare a porte chiuse

21:33 - Juventus-Inter, si va verso le porte chiuse: gli aggiornamenti

20.50 - Sei casi di contagio nelle Marche, nella stessa regione altre 100 persone in quarantena in attesa dei risultati del tampone.

19 - Nuovo bilancio della Protezione civile: 650 i contagiati, 17 le vittime dell'emergenza coronavirus. I numeri dei contagiati sono : 305 in Lombardia, 98 in Veneto, in Emilia Romagna 97, in Liguria 11, 3 nel Lazio e 3 in Sicilia, di cui 2 guariti. In Toscana 2, in Campania 2, in Piemonte 2. Uno in provincia di Bolzano e uno in Abruzzo.

18.09 - Isolato all'Ospedale Sacco il ceppo italiano del coronavirus: l'annuncio è stato dato dal professor Massimo Galli, direttore dell'Istituto di Scienze biomediche.

17.30 - Queste le parole in conferenza stampa dell'Assessore alla Sanità della Lombardia, Gallera: "Abbiamo 37 persone dimesse dai nostri ospedali e sono in netto miglioramento. Oggi le persone ospedalizzate, perché positive al coronavirus sono 39. C'è un dato di minori ospedalizzazioni che può farci sperare in una traiettoria discendente. Sono 216 in totale le persone realmente in ospedale, gli altri sono asintomatici. Rimane stabile il numero dei minori contagiati".

17.27 - "Una follia totale metterci in quarantena. È impossibile contenere il virus - le parole di Alessandro Pellini, presidente del Rc Codogno, a 'gianlucadimarzio.com' - Stiamo tutti benissimo. Lunedì le altre società riprendono gli allenamenti. Noi invece no.

Chiediamo di essere trattati come gli altri".

16.19 - Il presidente francese, Macron, assicura: "Non chiuderemo le frontiere con l'Italia".

15.52 - Precauzione per i giocatori della Juventus Under 23, avversari della Pianese la scorsa settimana, il cui giocatore è risultato positivo al tampone per il coronavirus.

14.20 - Goldaniga, originario di Codogno, si allena da solo nel Genoa per precauzione anche se i test sono risultati negativi.

13.50 - Il Torino - attraverso i propri canali ufficiali - ha annunciato che domani non si terrà la conferenza stampa classica della vigilia in osservanza dell'Ordinanza della Regione Piemonte.

13.44 - Niente posticipo al lunedì, Juventus-Inter si giocherà domenica alle 20.45. Ne è certa Sportmediaset.

12.49 - Positivo al coronavirus un giornalista sportivo spagnolo presente al 'Meazza' la scorsa settimana in occasione della sfida di Champions tra Atalanta e Valencia. Lo riporta 'Las Provincias'.

9.00 - In un'intervista al Corriere della Sera il professor Walter Ricciardi, ordinario di Igiene alla Cattolica e membro del consiglio esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità ha evidenziato: "Sono circa 190, confermati dall'Istituto superiore di sanità che ha il compito di validare l'eventuale positività dei test condotti nei laboratori locali. Quindi meno dei 424 casi dichiarati che invece includono quelli in attesa di conferma".

8.50 - Per Juventus-Inter non è da sottovalutare la possibilità di rinvio al lunedì: tre ipotesi al vaglio per il match dello 'Stadium'.

8.30 - Juventus-Inter giocata a porte aperte? L'ipotesi rilanciata questa mattina con la Regione Piemonte avrebbe chiesto al Governo la disponibilità.

8.00 - Le autorità della Danimarca hanno annunciato oggi il primo caso accertato di coronavirus.