CALCIOMERCATO MILAN ZARACHO / Il Milan punta dritto su Matias Zaracho. Talento offensivo classe 1998, in questa stagione si è messo in mostra con 4 gol e 1 assist in 17 presenze di campionato, attirando così le attenzioni dei club europei, che vogliono tentare l'affondo in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, colpo Zaracho: cifre e dettagli

Ancora incerto sul suo destino societario, il Milan in questo momento non starebbe trattando col Racing ma, riporta 'Tuttosport', avrebbe già ottenuto il gradimento di Zaracho, ben disposto a vestire la maglia rossonera. Numerosi sarebbero stati i contatti col suo entourage tra la scorsa estate e gennaio. Così, nonostante gli interessi dalla Spagna e altri campionati, il talento 22enne avrebbe dato la sua preferenza ai rossoneri, i quali devono però avvicinarsi alla valutazione fatta dagli argentini, che vorrebbero cederlo per cifre vicine ai 25 milioni di euro. La somma è considerata esosa dai milanisti, che a gennaio avrebbero messo sul piatto 15 milioni. Il sì del giocatore può però facilitare l'affare: importanti novità si attendono nei prossimi mesi.

