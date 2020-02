ROMA CLOSING FRIEDKIN / Tutto quasi pronto per il passaggio di consegne a Roma con la cessione del club da James Pallotta a Dan Friedkin in dirittura d'arrivo. Come sottolineato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', i giallorossi si apprestano a vivere in Belgio contro il Gent la possibile ultima partita “virtuale” della vecchia gestione. Proprio in questo fine settimana, alla chiusura della borsa, tra venerdì e sabato, dovrebbero essere sottoscritti i precontratti per il passaggio del pacchetto di maggioranza della Roma.

Il tutto verrebbe quindi annunciato dal comunicato richiesto dalla Consob.

I rispettivi staff legali procederanno quindi al 'signing' a New York, mentre i due imprenditori si sentiranno al massimo solo in videochiamata. Da quel momento in poi partirà il processo che porterà al "closing” nella seconda metà di marzo o ad aprile. Al momento delle firme, sarà inoltre stabilito un valore a ciascuna delle 12 società per un valore totale che oscillerà intorno ai 700 milioni di euro.

