Calciomercato Inter, intrigo Lautaro | È guerra per l'argentino

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA REAL MADRID / Tutti pazzi per Lautaro Martinez. Il vero gioiello dell'Inter di Antonio Conte è senza ombra di dubbio il giovane attaccante argentino che dopo un anno di apprendistato alle spalle di Icardi sta vivendo la stagione della consacrazione in coppia con Romelu Lukaku. Il numero 10 interista è di fatto imprescindibile per il gioco offensivo della truppa nerazzurra e proprio per questo ha già attirato le mire dei maggiori club europei. Su tutti il Barcellona che da tempo segue il ragazzo che si integrerebbe perfettamente con il connazionale Lionel Messi. Lautaro al Barça potrebbe raccogliere al meglio la pesante eredità di Luis Suarez che con l'avanzare dell'età ha anche fatto registrare i primi problemi fisici importanti.

Secondo quanto sottolineato dall'edizione odierna del 'Mundo Deportivo' per i catalani ci sarebbe però un grosso problema: il Real Madrid. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

Calciomercato Inter, anche il Real Madrid su Lautaro

Il quotidiano catalano evidenzia come ad una manciata di giorni dal 'Clasico' potrebbe scatenarsi una nuova sfida tra Real Madrid e Barcellona proprio in ottica mercato, con Lautaro come piatto forte. A vincere la 'guerra' per arrivare a Martinez sarà il club che riuscirà a convincere il ragazzo. Il nocciolo della questione è infatti tutto nella volontà dell'argentino vista anche la clausola rescissoria da 111 milioni. Starà dunque eventualmente alle alte cariche delle due società provare ad ottenere il sì di Lautaro che a Madrid potrebbe sopperire al problema del gol vista l'età avanzata di Benzema e il flop di Luka Jovic. A favorire il Real potrebbe essere la maggiore tranquillità dal punto di vista societario. A Barcellona infatti sono stati mesi complicati anche se rimane comunque il principale obiettivo dei blaugrana.

