Juventus-Inter, emergenza Coronavirus: possibile sfida a porte aperte

JUVENTUS INTER PORTE APERTE CORONAVIRUS / Per la prossima giornata del campionato di Serie A sono previsti, al momento, ben sei match a porte chiuse per evitare il rischio di un contagio legato all'emergenza Coronavirus. Il letimotiv degli ultimi giorni è infatti sempre quello e tra le gare in questione per ora ci sarebbe anche il big match Juventus-Inter. Eppure secondo la ricostruzione della 'Gazzetta dello Sport' non è ancora detta l'ultima parola in merito alla questione. La Prefettura di Torino non ha ancora diramato una prescrizione ufficiale e la Lega di serie A non ha diffuso il comunicato sulle partite con l’obbligo di stadi deserti.

Per la regione Piemonte invece varrebbe ancora l’ordinanza firmata con il ministro della Salute che parlava di scadenza del provvedimento di sospensione delle «manifestazioni aperte al pubblico» per sabato 29 febbraio con la data di Juve-Inter che sarebbe così esclusa.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, non solo Juve-Inter: altro big match a rischio

Nella giornata di ieri inoltre il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha detto di 'ritenere che ci siano finalmente le condizioni per chiedere al Governo un graduale ritorno alla normalità'. Nello stesso comunicato si evince come sia in programma un vertice per oggi allo scopo di 'confrontarsi sull’opportunità di sospendere o rimodulare le misure per il contenimento del coronavirus in Piemonte'. Ad alimentare l'ipotesi a porte aperte c'è anche la vendita dei biglietti ancora in corso di svolgimento. Tutto però ruota intorno al DPCM con il limite che era quello del primo marzo, mentre nel Piemonte il 29 febbraio. È probabile comunque che fra oggi e domani arrivi la decisione definitiva. Negativa intanto la risposta su un eventuale spostamento a lunedì.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Inter, nuova ipotesi: match a porte aperte!

Juventus-Inter, partita in chiaro | Annuncio di Malagò