Lione-Juventus, Garcia guarda avanti: "Ecco cosa fare a Torino"

LIONE JUVENTUS GARCIA / Felice per la vittoria del suo Lione contro la Juventus, Rudi Garcia ha parlato dopo il match di Champions League: "Rammarico? No, c'è la consapevolezza che abbiamo potuto fare una buona partita. Un buon primo tempo.

Abbiamo fatto gol, era importante non prenderlo - le sue parole a 'Sky Sport' - Loro hanno fatto entrare due attaccanti in più, abbiamo sofferto ma mi è piaciuto che abbiamo lottato molto per tenere la vittoria e questo gol di vantaggio. I primi dieci minuti eravamo un po' timidi, ma poi abbiamo giocato bene allargando il gioco e abbiamo fatto cross pericolosi. Non era previsto soffrire così ma era possibile, visto che la Juve è una grande squadra. Sarà complicato qualificarci, l'obiettivo sarà fare un gol allo 'Stadium' per sperare nella qualificazione".