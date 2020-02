Lione-Juventus, Szczesny contro le critiche: "Non sono d'accordo!"

CHAMPIONS LEAGUE LIONE JUVENTUS / Deluso per la sconfitta della sua Juventus nella gara di Champions League contro il Lione, Szczesny ha rilasciato alcune parole al fischio finale: "E' successo che il primo tempo lo abbiamo sbagliato, abbiamo giocato senza ordine. Nel secondo abbiamo messo tutto a posto ma non abbiamo segnato.

Bisogna giocarsela nella gara di ritorno - le sue parole a 'Sky Sport' - Poca concentrazione? Non sono d'accordo. L'abbiamo pagata con la sconfitta, ma dopo il primo tempo abbiamo dato un segnale positivo. Gol preso? La mancanza di un uomo ha fatto la differenza, ma l'azione bisognava fermarla prima che iniziasse. Poca concentrazione dal calcio d'angolo? Non sono d'accordo. Nel calcio d'angolo ci può stare che uno ti anticipi, non è mancanza di concentrazione: è stato fatto un buon cross e un buon colpo di testa".