LIONE JUVENTUS CAPELLO / Fabio Capello è apparso molto critico della prestazione della Juventus in Champions League contro il Lione. Ecco le parole dell'ex tecnico al termine del match, che ha visto i francesi imporsi 1-0: "Si è svegliata solo negli ultimi 20 minuti, troppo tardi - ammette negli studi di 'Sky Sport' - Sarri ha detto che ha visto allenamenti molto buoni...

ma se molto buoni significa che vanno lenti, allora non sono buoni! La Juventus sta giocando sotto ritmo tutte le partite del campionato italiano: stasera ha giocato proprio da campionato italiano e avevamo detto che se lo faceva avrebbe avuto difficoltà,non che perdesse. Che perdeva non lo avevamo mai pensato. Non sono mai riusciti a creare difficoltà al Lione se non nei minuti finali, non ci sono state occasioni da gol, il portiere non ha fatto una parata. La Juve non può giocare sotto ritmo".