LIONE JUVENTUS SARRI / A sorpresa la Juventus va ko a Lione e vede complicarsi il suo cammino in Champions. Al termine della gara Maurizio Sarri a 'Sky' commenta la gara: "Ogni tanto lo facciamo, difficile spiegare perché: nel primo tempo abbiamo girato palla lentamente e ci siamo mossi poco. In fase offensiva ci è mancata la velocità e la cattiveria e per 15 minuti è mancata anche in fase difensiva. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma in Champions è troppo poco. Abbiamo difficoltà a far passare a questa squadra il concetto di muovere velocemente la palla: prima o poi passerà nella maniera giusta questo concetto". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

CUADRADO - "Giro palla lenta e poi con 5-6 giocatori sopra la palla e quando la perdevamo eravamo messi male.

Non era solo lui ad essere posizionato male".

SEGNALI NEGATIVI - "No, non ero fuori nel riscaldamento ma lo staff mi ha detto che è stato normale. Ieri in allenamento la palla viaggiava al doppio ed è strano perché dovrebbe accadere il contrario. Quando la palla viaggia lentamente diventa tutto più difficile perché si subisce l'aggressività degli avversari. Non credo che loro abbiamo fatto una grande pressione, eravamo proprio noi a giocare a basso ritmo: difficile poi giocare a calcio in questo presupposto. Lo strano è che in allenamento a volte la palla viaggia a velocità doppia rispetto a stasera".

SECONDO TEMPO - "Palla mossa più velocemente, più movimento senza palla, dovevamo fare meglio a chiuderli nella loro area".

CALCIO D'INIZIO BONUCCI - "E' stata una palla che ha calciato male, doveva fare un'altra cosa. E' in altre situazioni che dobbiamo muovere la palla in maniera diversa".