PAGELLE E TABELLINO LIONE JUVENTUS/Al Lione basta il gol di Tousart del primo tempo per portare a casa il risultato grazie alla momentanea superiorità numerica dei francesi, per l’infortunio di de Ligt. La Juventus continua a non esprimere il proprio gioco aspettando gli avversari e sfruttando poco le corsie laterali. Del tutto fuori fase Bentancur e Rabiot. Troppo tardivi gli inserimenti di Ramsey e Higuain che svegliano la squadra. Da sottolineare la prestazione interessante di Aouar per il Lione, giocatore a tutto campo e di qualità.

LIONE

Lopes 6 – Chiamato in causa solo nei minuti finali.

Marcelo 8 – Nonostante il giallo segue Ronaldo chiudendo gli spazi. Qualche incertezza nei minuti finali

Denayer 6,5 – Mai in affanno. Insieme a tutto il reparto contiene l’attacco bianconero con disinvoltura. Intervento al limite su Ronaldo in area.

Marcal 6– Ordinato nelle marcature. Con Cuadrado fuori forma non ha grandi difficoltà. Cala di intensità nella ripresa.

Dubois 6 – Non esce dal suo ruolo e fa il compitino uscendo tra gli applausi del pubblico. Dal’ 78’ Tete -

Guimaraes 6 – Buon smistatore di palloni. Nella ripresa più presente nel gioco del Lione.

Tousart 7 – è lui ad avere il merito di sbloccare il risultato. Si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e spinge in porta, in maniera anche fortunosa con il polpaccio, il pallone di Aouar.

Cornet 6,5 – Buona prestazione entrambe le fasi di gioco. Si propone in avanti e sfrutta le disattenzioni di Danilo e Cuadrado sulla corsia esterna. Puntuale in copertura, salvataggio perfetto su Ronaldo. Dal 81’ Andersen -sv

Tokoekambi 5– Una traversa nel primo tempo che gli nega il gol poi poco altro. Dal 66’ Terrier 6 - Entra quando la squadra soffre di più e dà il suo contributo alla difesa del vantaggio.

Dembele 5,5 – Poco incisivo, assente. Tiene la posizione solo per tenere lontano dal gioco Bonucci e de Ligt.

Aouar 7 – Il migliore tra i suoi. Ruota per tutto il fronte d’attacco. Come se non bastasse torna dai suoi difensori per farsi dare la palla e fa ripartire la manovra.

All. Rudi Garcia 6,5 – Mischia bene le carte. Riesce ad imbrigliare i bianconeri aspettandoli e ripartendo in contropiede.

JUVENTUS

Szczesny 5,5 – Sul gol non poteva fare meglio.

Danilo 5,5 – Disattento. Non replica la bella prova di Ferrara.

De Ligt 6 – Prestazione positiva. Attento e ordinato guida il reparto.

Bonucci 5 – Spesso fuori posizione. Commette anche errori in uscita. Non in partita.

Alex Sandro 6 – Statico nel primo tempo. Si preoccupa solo di chiudere gli spazi in copertura. Propositivo nella ripresa, cross e sovrapposizioni ma mai del tutto concreti.

Bentancur 5 – Perde concentrazione per gran parte del match. A vuoto su Ekambi nel primo tempo, solo la traversa lo salva. Completamente fuori rotta sbaglia troppi palloni. Mancano i suoi inserimenti.

Pjanic 5,5– Ancora non al meglio della condizione, mancano i minuti nelle gambe. Non ispira il gioco bianconero. Dal 62’ Ramsey 6 – entra bene in partita. Accorcia e mette grinta alla squadra. Giusti gli inserimenti.

Rabiot 5 – Non sfrutta due buone occasioni di mandare davanti a Lopes i suoi compagni. Nonostante le parole di stima di Sarri, non conferma le ultime prestazioni. Dal 78’ Bernardeschi 5,5 –impatto non positivo.

Cuadrado 5– Non salta l’uomo, si rintana alla ricerca dei compagni commettendo non pochi errori di passaggio. Dal 70’ Higuain 6 – Con lui in campo maggiore lucidità in area.

Dybala 5 – Ci prova tanto ma è insufficiente. Poco dentro il gioco di Sarri, si accende solo a sprazzi con l’inserimento di forze fresche in avanti.

Ronaldo 6 – Impegno e dedizione. Unico a tenere a galla la Juventus dopo il gol subito. Con il tridente si rende più pericoloso.

All. Sarri 5 – La squadra concede un tempo abbondante al gioco dei francesi. Poco sfruttato il gioco sulle fasce. Tardivi i cambi.

Arbitro Gil Manzano 5 – Primo tempo gestito senza preoccupazioni. Ripresa del tutto da rivedere. Concede al Lione la libertà di perdere tempo e commettere falli senza essere sanzionati. Dubbi su due contatti (uno su Ronaldo, uno su Dybala) nell'area del Lione.

TABELLINO

LIONE-JUVENTUS:1-0

LIONE(3-4-3): Lopes; Marcelo, Denayer, Marcal; Dubois, Guimaraes, Tousart, Cornet; Tokoekambi, Dembele, Aouar. A dis.: Tatarusanu, Tete, Anderse, Mendes, Caqueret, Terrier, Traore. All. Rudi Garcia

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. A disp.: Buffon, De Sciglio, Rugani, Ramsey, Matuidi, Higuain, Bernardeschi. All. Sarri.

Marcatori: 31’ Tousart (OL)

Arbitro: Gil Manzano (spa)

Ammoniti: 28’ Marcelo (OL), 61’ Cornet (OL)

Epsulsi: