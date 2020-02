LIONE JUVENTUS SARRI RIGORE / Il Lione batte la Juventus 1-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League ma i bianconeri reclamano contro l'arbitro Gil Manzano. Maurizio Sarri è una vera furia nel finale di gara quando il fischietto spagnolo lascia correre su due interventi dubbi: due spinte nell'area transalpina, la prima su Cristiano Ronaldo, la seconda su Dybala.

In entrambi i casi il direttore di gara ha scelto di non punire l'intervento dei difensori della squadra di Garcia, giudicandoli regolari, e la Var non è intervenuto per cambiare la decisione. L'operato di Gil Manzano, soprattutto in occasione che ha visto coinvolto Dybala, non è affatto piaciuto a Sarri che in panchina si è sbracciato e ha protestato in maniera molto veemente. Proteste anche da parte dei calciatori in campo che non sono servite però a far cambiare idea all'arbitro: niente rigore in entrambi i casi e la Juventus che a Torino dovrà rimontare per passare ai quarti di finale.