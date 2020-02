CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI CHAMPIONS LEAGUE / Alla vigilia aveva provato a togliersi di dosso un po' di pressione: "Dobbiamo vincere il campionato, la Champions è un sogno". A Lione però per la Juventus la gara di andata degli ottavi di finale di è quasi trasformata in un incubo: la squadra di Garcia ha imbrogliato i bianconeri e il gol di Tousart ha complicato il passaggio del turno della squadra di Sarri.

A Torino servirà vincere con due gol di scarto per accedere ai quarti di finale della competizione, obiettivo che può essere considerato minimo per una società che non ha lesinato certo investimenti, andando a prendere l'uomo Champions per eccellenza,. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Il ko di Lione riapre le discussioni intorno a Maurizio Sarri e soltanto la gara di ritorno evita che le critiche si trasformino in un vero e proprio processo con sentenza già scritta: l'esonero. Se la Juventus dovesse fallire in maniera così clamorosa in Europa, per il tecnico di Figline il futuro sarebbe praticamente segnato: immediata partirebbe la caccia al successore per la prossima stagione con il 'sogno' Guardiola che Agnelli non ha smentito. I tifosi sui social si sono scatenati contro l'allenatore che ha però almeno un'altra possibilità per cancellare lo scetticismo: all''Allianz Stadium' la Juve resta favorita e con tutte le carte in regola per ribaltare il risultato e andare avanti.