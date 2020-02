LIONE JUVENTUS CORONAVIRUS JUVIRUS / Juventus vittima di scherno e insulti sui social. Dopo i casi di Coronavirus che hanno messo in allarme alcune zone del Nord Italia, i bianconeri sono stati accolti in malo modo da alcuni francesi nella trasferta di stasera contro il Lione, valevole per l'andata degli ottavi di Champions League. Da una emittente radiofonica francese, infatti, sarebbe arrivata la definizione 'Juvirus', che nelle ultime ore è entrata in tendenza su alcuni social: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Così, la risposta piccata è arrivata da, che ha lasciato un commento su Twitter: "In un momento così delicato per l’Italia non potete dire questo. vi dovete vergognare e chiedere scusa. I tifosi della Juventus e gli italiani meritano rispetto. Siete senza dignità e onore".

