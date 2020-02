Emergenza Coronavirus, presidente Fontana in auto-isolamento

CORONAVIRUS FONTANA AUTO-ISOLAMENTO / Il presidente della Regione Lombardia in auto-isolamento per prevenzione.

Attilio, attraverso un video pubblicato su Facebook, ha annunciato in serata l'isolamento a scopo precauzionale: "Una mia stretta collaboratrice è risulta positiva al Coronavirus - ammette - Il tampone fatto su di me è negativo, tuttavia mi pongo in auto isolamento come da prescrizioni dell'Istituto Superiore di Sanità".