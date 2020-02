CHAMPIONS LEAGUE LIONE JUVENTUS SARRI BONUCCI / Brutto primo tempo per la Juventus contro il Lione. In terra francese, nell'andata degli ottavi di Champions League, i bianconeri hanno chiuso la prima frazione in svantaggio di una rete, frutto di una disattenzione difensiva che ha fatto esultare Tousart.

Così, commentando sui social la prestazione dei giocatori in campo, molti tifosi hanno inveito (talvolta con volgari insulti) contro, individuati tra i principali artefici delle difficoltà juventine: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it ha raccolto alcuni tra i commenti più pacati e significativi.

LEGGI ANCHE >>> Lione-Juventus, tensione Bonucci: rimbrotto a Matuidi!