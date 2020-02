Calciomercato Inter, futuro Lacazette: il francese allo scoperto

CALCIOMERCATO LACAZETTE ARSENAL INTER / La stagione negativa dell'Arsenal ha dato vita a diversi rumors di calciomercato legati ai suoi giocatori migliori. In queste ultime settimane si è parlato sempre più di un possibile addio ai Gunners di Aubameyang e Lacazette. Una doppia cessione che darebbe il via ad una vera e propria rivoluzione del club londinese, che sarebbe chiamato a trovare sul mercato altri due centravanti di spesso.

Il centravanti scuola Milan - accostato all'Inter - non ha perso tempo per strizzare l'occhio al Real Madrid. L'ex Borussia Dortmund sembra dunque davvero pronto ad intraprendere una nuova avventura lontano da Londra; lo stesso non si può dire, invece, per Lacazette.

Il francese avrebbe addirittura una clausola nel contratto che gli consentirebbe di liberarsi senza la: "Non ne so nulla - riporta 'Sky Sport UK' - Ho un contratto con il club, non c'è motivo per me di andarmene, tutti sono felici con me al club", afferma il calciatore.

Il nome di Lacazette è stato accostato ancora una volta all'Inter, che deve fare i conti col possibile addio di Lautaro Martinez. I nerazzurri non avrebbero alcuna intenzione di privarsi del bomber argentino ma fare i conti con il Barcellona di Lionel Messi non sarà certo facile.

