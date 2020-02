Juventus-Inter, partita in chiaro | Annuncio di Malagò

SERIE A JUVENTUS INTER CHIARO MALAGO / Juventus-Inter in chiaro: è l'idea nata negli ultimi giorni per far aumentare l'appeal verso il big match della 26a giornata di Serie A. La proposta ad oggi non ha trovato riscontri concreti, ma il presidente del Coni, Giovanni Malagò, si è espresso in maniera chiara al riguardo: "Favorevole? Sì. Per un fatto simbolico, ideologico, per compensare in qualche modo quella che di fatto è una mancanza di appeal - le sue parole al 'Tg5' - Lo sport non può che adeguarsi a quella che è la realtà del momento. Essendo il nostro mondo pieno di manifestazioni di grandissima manifestazione ci siamo dovuti adeguare.

E' una situazione molto particolare a cui non eravamo abituati e preparati. In precedenza ci sono state situazioni analoghe solo per questioni di ordine pubblico, squalifiche, interventi di organismi internazionali, ma su così ampia scala non era mai successo". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, stop alla diretta in chiaro | Serve l'intervento del Governo

LEGGI ANCHE >>> Serie A, partite in chiaro: la Rai si propone