CALCIOMERCATO JUVENTUS BENZEMA REAL MADRID / Karim Benzema e il Real Madrid ancora insieme: l'annuncio ufficiale della società spagnola ancora non è arrivato ma a sgombrare il campo da dubbi ed equivoci è stato l'agente dell'attaccante francese. Parlando a 'Radio Montecarlo', Karim Djaziri, procuratore del calciatore, ha spiegato che il contratto è già stato rinnovato. "Benzema ha appena prorogato il suo contratto fino al 2022, è ufficiale. Karim è totalmente innamorato del Real Madrid".

Lo stesso agente ha poi spiegato che il 32enne "ha sempre avuto il Lione nel suo cuore: dalla sua partenza, il Lione è stata la sua squadra". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Le parole del procuratore di Benzema non eliminano comunque tutti i dubbi sul futuro del francese: nelle ultime settimane erano sorti dubbi sulla permanenza al Real Madrid anche in considerazione del periodo di forma non ottimale del calciatore che nel 2020 ha messo a segno solo due gol. Tra le possibili destinazioni per il 9 dei blancos c'è anche la Juventus dove si riunirebbe la coppia che ha fatto le fortune del Real con Cristiano Ronaldo.