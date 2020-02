LIONE JUVENTUS TRIBUNA CHIELLINI / Niente andata degli ottavi di Champions League per Giorgio Chiellini. Tornato da poco in campo in partite ufficiali, il capitano della Juventus stasera guarderà dalla tribuna il match contro il Lione. Insieme a lui, assenti anche Khedira e Douglas Costa, come preventivabile. La panchina scelta da Sarri è quindi composta da Buffon, Rugani, De Sciglio, Ramsey, Matuidi, Higuain, Bernardeschi. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Queste, invece, le formazioni ufficiali di Lione-Juventus.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Tousart, Guimaraes, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembele. All. Garcia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

