LIONE JUVENTUS NEDVED / Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato pochi minuti prima del fischio d'inizio della gara di Champions contro il Lione. Intervenuto a 'JTv' il dirigente ceco ha affermato: "Mi aspetto una grande serata, queste sono le partite che piacciono a tutti, giocatori e tifosi. E' bello essere qua, speriamo di avere abbastanza forte per fare bene. Partite più importanti? Le valutazioni si faranno alla fine perché saremo valutati nel finale. Diciamo che siamo in linea rispetto a dove volevamo essere. Siamo in corsa in tutte le competizioni, ora parte la fase decisiva: speriamo di essere pronti a fare risultato". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LIONE - Sugli avversari di stasera, Nedved dice: "E' una squadra che ultimamente è difficile da decifrare, stasera presenteranno qualcosa di diverso. Garcia è un ottimo allenatore che ha fatto molto bene anche in Italia e sicuramente ci metterà in difficoltà.

Sarà una partita normale di. Per far risultato la Juve deve fare la Juventus: ho visto i calciatori molto concentrati, sono consapevoli che in campo internazionale servono prestazioni di altissimo livello. Le aspettative ci sono: loro devono avere tantissima voglia di fare bene, è quello che chiediamo".

Successivamente a 'Sky' il vicepresidente bianconero ha aggiunto: "Più concentrati in Champions? E' una competizione particolare, ti dà grandi stimoli, ci sono stadi premi e si gioca a calcio. Siamo una squadra che vuole essere europea, stiamo cercando proprio quello".

DIFESA - "Subire un gol potrebbe essere più complicato".

SOGNO CHAMPIONS - "E' una bellissima competizione che la Juventus vuole vincere: è una delle competizione che cerchiamo di vincere".

CUADRADO - "Questi giocatori sono sempre più rari, ti fanno la differenza. Lo stiamo utilizzando sempre, al di là dei ruoli: ce lo teniamo stretto, ha la giusta maturità ed è un calciatore affidabile".

COSTACURTA - Durante l'intervista a 'Sky' Nedved è stato stuzzicato da Billy Costacurta che gli ha ricordato la squalifica per la finale Champions 2003, rivelando: "A quella ammonizione abbiamo esultato". Una frase alla quale il vicepresidente juventino non ha risposto.