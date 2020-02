CHAMPIONS LEAGUE LIONE JUVENTUS PARATICI / Quando manca ormai poco all'ottavo di Champions League tra Juventus e Lione, Fabio Paratici, Chief Football Officer bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "A parte le schermaglie dialettiche ci sono squadre attrezzate per vincerla, non ci siamo solo noi. Per noi è un sogno ma abbiamo una squadra competitiva. Gli altri a volte ci rubano l'idea - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Campionato o Champions? La concentrazione c'è sempre, per tutte le cose che facciamo. Il campionato lo giochiamo settimanalmente, c'è più attenzione. La Juve in Italia è la squadra più blasonata, partiamo coi favori del pronostico. In Champions ci sono squadre attrezzate, è un torneo e da qui alla fine si gioca su sette gare. I dettagli sono importanti, la forza delle rose e dei giocatori sono importanti: squalifiche, piccoli infortuni possono incidere.

Obiettivo vincere la Champions? L'obiettivo nostro è sempre cercare di vincere: faremo di tutto per vincere il nono e il decimo titolo in Italia, la Champions League la giochiamo turno per turno. Bisogna vincere anche la finale (ride, ndr)". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Dopo i grandi elogi per Leo Messi negli ultimi giorni, data la sua presenza in Italia, Fabio Paratici ha voluto esaltare Cristiano Ronaldo: "E' il miglior giocatore di tutti i tempi, averlo nella nostra squadra è sicuramente un vantaggio. Spesso in Italia ci dimentichiamo di avere un campione così e dovremmo godercelo di più tutti".

