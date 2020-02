INTER LUDOGORETS RIFINITURA / Rifinitura alla Pinetina a porte chiuse per l'Inter, dopo le misure adottate per l'emergenza sul coronavirus, alla vigilia della sfida contro il Ludogorets. Il ritorno dei sedicesimi di Europa League si giocherà domani sera al 'Meazza' senza pubblico, con l'ingresso all'impianto riservato solo ai broadcaster detentori dei diritti Uefa.

Riscaldamento con torello iniziale, seguito da una parte atletica e da esercizi tecnico-tattici pere compagni agli ordini di Antonionella seduta al Suning Center. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Inter-Ludogorets senza giornalisti: l'USSI protesta!

Assenti gli infortunati Sensi e Gagliardini, mentre erano insieme al resto del gruppo Esposito ed Asamoah (il ghanese non è però inserito nella lista Uefa). Presente anche il baby difensore della primavera Pirola. Ancora out capitan Handanovic, che ha continuato nel lavoro personalizzato. Conte spera di recuperare il portiere sloveno per il big match di domenica contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro farà un ampio turnover contro il Ludogorets, con Eriksen confermato sulla linea di centrocampo e protagonista della sua prima rete in maglia interista nella gara d'andata. In attacco spazio a Sanchez in coppia Lukaku.

Probabile formazione (3-5-2): Padelli; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lukaku