Gent-Roma, Kluivert: "La stagione è una maratona"

EUROPA LEAGUE GENT ROMA KLUIVERT / Al fianco di Fonseca nella conferenza stampa di presentazione di Gent-Roma ha parlato il giovane esterno d'attacco Justin Kluivert che tiene alta la tensione dopo l'1-0 dell'andata: "Sono soddisfatto della mia scelta di venire alla Roma. L’ho fatto per giocare, imparo dai compagni più esperti di questa squadra.

Posso fare sempre meglio è questo l’obiettivo che cerco di raggiungere ogni giorno. Gioco in maniera diversa dall’Ajax, sono giovane e va bene per il mio futuro. Prima delle ultime due vittorie c’è stata una serie negativa, una cosa che ci ha fatto arrabbiare molto. È importante concentrarsi e pensare alla partita successiva, la stagione è una maratona, quando c’è un passo falso non possiamo fermarci. Penso sempre a come aiutare la squadra e a mettermi a disposizione".

Infine su un'eventuale eliminazione: "Penso positivo, credo nella mia squadra e questo pensiero non mi sfiora".