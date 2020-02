Juventus-Inter a porte chiuse: il comunicato della Curva Nord

JUVENTUS INTER COMUNICATO CURVA NORD / "Non comprate i biglietti per Juventus-Inter". La Curva Nord nerazzurra, attraverso un comunicato ufficiale, invita i tifosi nerazzurri a non prendere nessun tagliando per il derby d'Italia che si disputerà a porte chiuse, anche se manca l'ufficialità.

"La Curva Nord invita tutti i tifosi interisti a non acquistare i tagliandi tuttora in distribuzione per il settore ospiti di Torino per l'incontro di domenica.

Sebbene possa apparire paradossale, formalmente lo svolgimento 'a porte chiuse' non è stato ancora ufficializzato quindi la società torinese-che non merita neppure di esser menzionata su questa pagina-sta continuando nella vendita e potrà farlo fino alle 24 ore precedenti l'incontro.Nel rispetto di una propria assurda facoltà, pare certo che una volta ufficializzata l'esclusione del pubblico NON provvederà al rimborso dei tagliandi emessi. La Curva Nord ha deciso che, qualora con qualunque giustificazione l'incontro dovesse svolgersi in presenza del pubblico, non presenzierà comunque a Torino".

