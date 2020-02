Emergenza Coronavirus, Benevento: "Indicazioni rassicuranti sulle porte aperte"

CORONAVIRUS BENEVENTO PORTE APERTE / Tensione ancora altissima anche nel mondo dello sport italiano per l'emergenza legata al Coronavirus. In Serie A pronte alcune gare a porte chiuse, mentre in Serie B il Benevento offre rassicurazioni in merito alla prossima sfida contro lo Spezia: "In riferimento alla gara Benevento-Spezia, in programma sabato 29 febbraio p.v., ore 15, presso lo stadio “C.

Vigorito", il Benevento Calcio informa tutti gli sportivi di aver ricevuto, allo stato attuale, indicazioni rassicuranti da parte degli enti preposti nazionali, regionali e locali sul regolare svolgimento dell'incontro a porte aperte. Il Benevento Calcio invita, pertanto, tutti coloro che vorranno partecipare alla partita ad acquistare il tagliando. Laddove per disposizioni diverse si dovessero registrare variazioni, la Società provvederà a comunicare tempestivamente le modalità con cui ottenere il rimborso dei biglietti già acquistati".

