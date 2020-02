EUROPA LEAGUE GENT ROMA CONFERENZA FONSECA / Archiviata la bella vittoria di domenica contro il Lecce, la Roma di Fonseca si prepara ad affrontare i sedicesimi di ritorno di Europa League. Calcio d'inizio previsto domani sera per le ore 18.55 in Belgio contro il Gent con il risultato di partenza di 1-0 per i giallorossi vittoriosi all'andata grazie ad una rete di Carles Perez. A presentare la sfida lo stesso allenatore capitolino in conferenza stampa che prima di parlare ai giornalisti ha detto la sua a 'Sky Sport': "È una partita complicata. Sono una squadra forte come ci hanno dimostrato a Roma. Non hanno mai perso in casa per questo è una sfida importante. Siamo comunque preparati per questa gara complicata. Europa League? Dobbiamo giocare per vincere domani. Non dobbiamo pensare oltre. Dobbiamo essere concentrati sulla partita".

Fonseca si è quindi spostato in conferenza stampa partendo da Kolarov: "Vediamo domani, ma Kolarov può fare tre gare consecutive. Non ci sono problemi per lui. Vogliamo passare il turno.

Dobbiamo giocare con ambizione pensando che il risultato sia sullo 0-0. Dobbiamo mettere il coraggio come con il Lecce e sappiamo che il Gent ha sempre segnato in casa e mai perso. Loro hanno grandi motivazioni. Il risultato è aperto. Dobbiamo pensare che è una gara importante per noi. Se pensiamo solo a difendere non è buono. Vogliamo giocare come sempre, con ambizione. Per noi è importante fare gol".

EUROPA LEAGUE - "In Europa le partite sono più aperte. Sono competizione che si giocano su due sfide. Non è una maratona. Non abbiamo dubbi. Sappiamo che sono una squadra fortissima. Fisicamente sono forti e concreti ed anche domani sarà così. Non mi piace fare grandi progetti per il futuro. La prossima partita è sempre la più importante, poi sento la squadra che ha ambizione di vincere e andare avanti il più possibile".

MIGLIORAMENTO - "Mi piace come gioca l'Atalanta ma la mia idea di calcio non è uguale. Possiamo essere molte cose. Siamo all'inizio di un processo e dobbiamo ancora migliorare molto. In futuro possiamo vedere una Roma migliore in attacco".

Infine Fonseca torna sul Gent che ha già affrontato nel 2016: "Per me questa squadra è più forte di quella che ho affrontato nel 2016".