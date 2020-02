SONDAGGIO CM.IT - Lione-Juventus, bianconeri favoriti

SONDAGGIO CM.IT LIONE JUVENTUS / Questa sera alle 21 la Juventus di Maurizio Sarri scenderà in campo a Lione per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri guidati in campo da Cristiano Ronaldo sono chiamati a non fallire per alimentare il sogno europeo. Intanto abbiamo chiesto ai follower della pagina Twitter di Calciomercato.it quale fosse la favorita per il confronto di questa sera.

I fan di Cm.it vedono vincente la stessa Juventus con il 56% delle preferenze. In perfetta parità invece la X e l'1.

